СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/12072133/RTR43SD3-pic905-895x505-49502.jpg">

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей удалось предотвратить теракт, якобы спланированный «российскими спецслужбами». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В агентстве подчеркнули, что Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела государства. Россия считает эти заявления неприемлемыми.

Реклама

Как отмечается, российские спецслужбы якобы завербовали гражданина Харькова для того, чтобы он совершил теракт в метро.

Уточняется, что по замыслу «кураторов» это должно было привести к многочисленным жертвам, а также к дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине перед президентскими выборами, которые состоятся 31 марта.

Ранее сообщалось, что на Украине оценили возможность «вторжения» России.