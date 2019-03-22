Суд приговорил украинца Гриба к шести годам колонии за содействие терроризму

Северо-Кавказский окружной военный суд 22 марта приговорил к шести годам колонии украинского гражданина Павла Гриба по обвинению в содействии терроризму, передает РИА «Новости».

Суд полностью удовлетворил требование прокурора, который просил назначить Грибу наказание в виде шести лет колонии общего режима. Сам Гриб себя виновным не признал, сторона защиты настаивала на оправдательном приговоре.

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«Назначить Грибу шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил вердикт судья.

Отмечается, что в настоящий момент приговор не вступил в силу, у адвоката Гриба есть десять дней, чтобы подать апелляцию на решение суда.

Следствие утверждает, что Гриб в 2017 году в сети убеждал школьницу устроить взрывы в Сочи, сам он в то время находился на Украине. Обстоятельства задержания мужчины официально не разглашались, однако адвокат настаивает на том, что Гриб был арестован на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что майор ЧФ и его сожительница осуждены за шпионаж на Украину.