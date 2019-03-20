Потепление выше нормы ожидается в Москве в апреле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в апреле среднесуточная температура в Москве превысит климатическую норму. Об этом сообщает ФАН.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале апреля температура будет немного выше 0°C.

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Однако к концу месяца температура воздуха увеличится до +10°C.

До этого синоптики уточнили, что большое количество снега стало причиной поздней весны.

Ранее сообщалось, что понедельник, 18 марта, стал самым теплым днем за всю весну в Москве.