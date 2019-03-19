В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз

В Новом Орлеане отель, празднуя свое 125-летие, предложил гостям вернуть украденные вещи и получить за это приз, не опасаясь наказания. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, тот, кто вернет самый интересный и необычный предмет, получит возможность провести ночь в президентском люксе Рузвельта, цена которого за ночь — $15 тыс.

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Помимо этого, победитель получит шанс насладиться изысканными блюдами и посетить спа-процедуры.

Как отмечается, итоги конкурса станут известны в июле.

Ранее сообщалось, что в московском метро рассказали о самых необычных забытых вещах.