Полиция задержала еще двоих подозреваемых в стрельбе в Утрехте

Сотрудники полиции задержали еще двоих подозреваемых в связи со стрельбой в нидерландском Утрехте, из-за которого погибли и получили ранения люди, сообщает Associated Press.

Подробности о задержанных не сообщаются.

Ранее был задержан первый подозреваемый. Задержанным оказался 37-летний голландец, который родился в Турции. Также выяснилось, что у него есть судимость.

В Утрехте был открыт огонь в трамвае 18 марта, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.