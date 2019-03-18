Стрелок в Утрехте мог стрелять в трамвае по родственнику, сообщили СМИ

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Подозреваемый в стрельбе в трамвае в нидерландском Утрехте мог целиться в своего родственника. Об этом сообщает Anadolu.

По данным издания, стрелок, возможно, хотел расстрелять одного из близких людей по «семейным причинам». Также он мог стрелять по тем, кто пытался помочь родственнику.

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Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте.

В Утрехте был открыт огонь в трамвае 18 марта, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.