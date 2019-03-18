Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого в стрельбе в нидерландском Утрехте, из-за которого погибли и получили ранения люди. Об этом сообщает Reuters.
Задержанным оказался 37-летний голландец, который родился в Турции. Также выяснилось, что у него есть судимость.
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В Утрехте был открыт огонь в трамвае 18 марта, в результате стрельбы погибли три человека, а пострадали пять.
Ранее сообщалось, что полиция Нидерландов назвала подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте.