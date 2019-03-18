Чеченского правозащитника приговорили к четырем годам колонии

Шалинский городской суд вынес приговор в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, которого обвинили в незаконном хранении марихуаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Титиева осудили на четыре года колонии. Также он будет находится под арестом до вступления приговора в законную силу.

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Ранее сообщалось, что главу чеченского «Мемориала» отправили в СИЗО.

До этого председатель Совета при президенте России правам человека Михаил Федотов заявил, что наркотики в машину Титиева могли быть подброшены. США и Германия призвали освободить фигуранта и дать ему право на полноценную защиту, Чечня назвала эти призывы попыткой надавить на следствие.