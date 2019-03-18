Из-за угрозы «минирования» эвакуировали более 130 человек из московской школы

На юго-западе Москвы из-за поступившего сигнала о «минировании» эвакуировали более 130 человек из школы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора школы.

Отмечается, что всех школьников и персонал срочно перевели в соседний корпус.

По словам директора, сотрудники спецслужб провели осмотр здания и не обнаружили угроз безопасности.

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В настоящее время московская школа работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о проверках в ТЦ «Атриум», «Парус», «Метрополис», «Райкин Плаза», «Алтуфьевский», парка «Зарядье», гостиницы «Космос», Казанского вокзала, а также ряда школ.