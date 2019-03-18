Полиция Нидерландов назвала подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте
Нидерландская полиция разыскивает 37-летнего голландца, которого подозревают в причастности к стрельбе в Утрехте, в результате которой пострадали люди и погиб один человек. Об этом говорится в твиттере местной полиции.
По данным полицейских, подозреваемый голландец родился в Турции. Также сотрудники правоохранительных органов опубликовали его фотографию.
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Отмечается, что полиция настоятельно рекомендовала не приближаться к мужчине, а, в случае его нахождения, незамедлительно звонить в полицию.
Ранее сообщалось, что голландские власти придумали план по поимке организатора атаки в Утрехте.
В Утрехте был открыт огонь 18 марта, в результате стрельбы пострадали «несколько» человек и погиб один человек.