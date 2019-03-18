Власти Нидерландов заявили о стрельбе в нескольких местах Утрехта

Координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг заявил, что инциденты со стрельбой произошли в «нескольких» местах нидерландского Утрехта. Об этом сообщает Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы в трамвае в Утрехте погиб один человек.

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Алберсберг не уточнил, где произошла стрельба, однако подчеркнул, что в настоящее время «виновник находится на свободе». Он добавил, что в данный момент в инциденте «многое еще неясно».

Правоохранители считают, что атака, «по-видимому», была террористическим актом.