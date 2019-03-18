СМИ сообщили о жертве стрельбы в Утрехте

В результате стрельбы в нидерландском Утрехте погиб по меньшей мере один человек, сообщает Sky News со ссылкой на данные местной полиции.

Reuters уточняет, что местные правоохранительные органы, считают, что инцидент, «по-видимому», был террористической атакой.

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Ранее сообщалось, что в Утрехте был введен режим максимальной террористической угрозы.

Также поступали сведения, что стрелявший в настоящее время не найден. По одной из версий, он мог покинуть место инцидента на машине.