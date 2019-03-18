Песков высказался о сообщениях про травлю девочки после письма Путину

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что комментировать ситуацию с девочкой, которую якобы затравили после письма российскому лидеру, «нет необходимости». Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо Путину с просьбой о помощи. Позднее в СК заверили, что сообщения об угрозах не соответствуют действительности.

Песков пояснил, что в Кремле не считают нужным комментировать сообщения СМИ о травле, так как данной ситуацией в настоящий момент занимаются «местные псковские власти», которые создали для этого специальную группу. Он подчеркнул, что из Москвы, «оперирую отрывчатыми данными», помочь девочке и ее семье не представляется возможным.