Атака украинских БПЛА привела к задержке более 100 рейсов в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Пассажиры ждут в огромных очередях, спят на полу в зоне вылета, некоторые не выдерживают и возвращаются в гостиницы», — говорится в материале.

Из публикации следует, что ограничения на авиаперелеты действовали в Краснодарском крае с 14:00 мск 5 апреля до 4:00 мск 6 апреля. В связи с этим аэропорты в административном центре региона, а также в Геленджике и Сочи приостановили обслуживание рейсов.

«В расписании случились большие задержки. В сочинском аэропорту 115 рейсов не смогли отправиться или прилететь вовремя», — подчеркнули журналисты.

По данным канала, некоторые пассажиры ждут отправления уже более 16 часов.

В министерстве обороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны сбили 50 украинских дронов самолетного типа. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «наиболее серьезная» ситуация наблюдалась в Новороссийске. Здесь в результате атаки беспилотников пострадали восемь человек. Трое раненых — один взрослый и два ребенка — проживают в частном доме. Еще три госпитализированных человека являются жильцами многоэтажного дома. Два жителя получили травмы на трассе между Новороссийском и селом Кабардинка.

Ранее последствия ударов БПЛА по жилым домам в Новороссийске сняли на видео.