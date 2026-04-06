Атака украинских БПЛА привела к задержке более 100 рейсов в аэропорту Сочи

Артур Лебедев/РИА Новости

В аэропорту Сочи задержали более 100 рейсов в связи с атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Пассажиры ждут в огромных очередях, спят на полу в зоне вылета, некоторые не выдерживают и возвращаются в гостиницы», — говорится в материале.

Из публикации следует, что ограничения на авиаперелеты действовали в Краснодарском крае с 14:00 мск 5 апреля до 4:00 мск 6 апреля. В связи с этим аэропорты в административном центре региона, а также в Геленджике и Сочи приостановили обслуживание рейсов.

«В расписании случились большие задержки. В сочинском аэропорту 115 рейсов не смогли отправиться или прилететь вовремя», — подчеркнули журналисты.

По данным канала, некоторые пассажиры ждут отправления уже более 16 часов.

В министерстве обороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны сбили 50 украинских дронов самолетного типа. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «наиболее серьезная» ситуация наблюдалась в Новороссийске. Здесь в результате атаки беспилотников пострадали восемь человек. Трое раненых — один взрослый и два ребенка — проживают в частном доме. Еще три госпитализированных человека являются жильцами многоэтажного дома. Два жителя получили травмы на трассе между Новороссийском и селом Кабардинка.

Ранее последствия ударов БПЛА по жилым домам в Новороссийске сняли на видео.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

