Экс-советник Кучмы заявил об «истерике» Зеленского

Президент Украины поехал в Турцию из-за истерики на фоне отсутствия помощи от стран Запада. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский не остановится. Он поехал в Турцию к Эрдогану, потому что у него истерика. Реальная истерика. Денег же нет, ничего нет. Гарантий нет. Ну какие гарантии?», — сказал Соскин.

Он назвал их «полной чушью» и задался вопросом, «кто вам даст гарантии сейчас».

4 апреля Зеленский прибыл в Стамбул, где провел встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время общения с прессой Зеленский заявил, что готов к встрече лидеров для мирного урегулирования «в любом формате».

Глава государства рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры для урегулирования конфликта с Россией в Стамбуле.

«Нам нужен мир. Мы сделаем все ради мира», — подчеркнул украинский лидер.

