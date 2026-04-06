Экс-советник Кучмы заявил об «истерике» Зеленского

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-советник Соскин: у Зеленского истерика из-за отсутствия помощи Запада
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины поехал в Турцию из-за истерики на фоне отсутствия помощи от стран Запада. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский не остановится. Он поехал в Турцию к Эрдогану, потому что у него истерика. Реальная истерика. Денег же нет, ничего нет. Гарантий нет. Ну какие гарантии?», — сказал Соскин.

Он назвал их «полной чушью» и задался вопросом, «кто вам даст гарантии сейчас».

4 апреля Зеленский прибыл в Стамбул, где провел встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время общения с прессой Зеленский заявил, что готов к встрече лидеров для мирного урегулирования «в любом формате».

Глава государства рассказал, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести переговоры для урегулирования конфликта с Россией в Стамбуле.

«Нам нужен мир. Мы сделаем все ради мира», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее СМИ предупредили, чем обернется для Европы использование Украины как «щита».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!