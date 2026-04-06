Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тренер «Динамо» выругался матом 12 раз за 37 секунд в интервью после матча с «Балтикой»

Виталий Невар/РИА Новости

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ» выругался матом 12 раз за 37 секунд в интервью после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики».

Журналист спросил Евсеева, нужно ли было посмотреть VAR, когда «Балтика» забивала первый мяч.

«Какой VAR? Футболист, если пас дает сопернику, какой VAR-то? Мы в Самаре отдаем — минус гол. Тут — минус гол. ЦСКА да, переиграл нас. Тут мы сами себе привозим один гол, второй гол», — сказал Евсеев, использовав ненормативную лексику.

На 13-й минуте встречи счет открыл игрок «Балтики» Брайан Хиль. После перерыва дубль Гамида Агаларова вывел махачкалинцев вперед. Сергей Варатынов на 81-й минуте игры установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает четвертое место, набрав 43 очка. «Динамо» располагается на 12-й строчке, имея в активе 22 балла.

Ранее в «Балтике» назвали неудовлетворительным результат матча против «Динамо».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!