Тренер «Динамо» выругался матом 12 раз за 37 секунд в интервью после матча с «Балтикой»

Тренер «Динамо» Евсеев выругался матом 12 раз за 37 секунд в интервью

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ» выругался матом 12 раз за 37 секунд в интервью после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики».

Журналист спросил Евсеева, нужно ли было посмотреть VAR, когда «Балтика» забивала первый мяч.

«Какой VAR? Футболист, если пас дает сопернику, какой VAR-то? Мы в Самаре отдаем — минус гол. Тут — минус гол. ЦСКА да, переиграл нас. Тут мы сами себе привозим один гол, второй гол», — сказал Евсеев, использовав ненормативную лексику.

На 13-й минуте встречи счет открыл игрок «Балтики» Брайан Хиль. После перерыва дубль Гамида Агаларова вывел махачкалинцев вперед. Сергей Варатынов на 81-й минуте игры установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает четвертое место, набрав 43 очка. «Динамо» располагается на 12-й строчке, имея в активе 22 балла.

Ранее в «Балтике» назвали неудовлетворительным результат матча против «Динамо».