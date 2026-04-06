В Евросоюзе не захотели становиться «игрушкой» в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Председатель «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер усомнился в эффективности принципа единогласия внутри ЕС, поскольку он приведет к невозможности принимать собственные решения. Его слова приводит газета Die Welt.

«Европа, в которой самые медлительные определяют темп, или отдельные государства могут блокировать все своим правом вето, станет игрушкой в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина», – заявил Вебер.

При этом он заметил, что последние геополитические события, в том числе кризис вокруг Гренландии показали, что Евросоюз способен оперативно реагировать на угрозы. По словам Вебера, угрозы Гренландии показали, «насколько сильна Европа, когда мы действуем быстро, единодушно и в один голос, и решительно отстаиваем наши интересы».

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявлял, что Европейский союз должен принимать решения по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования. По его словам, ЕС не может позволить себе быть «заблокированным» отдельными государствами.

Ранее Орбан призвал «думать не о Путине» и снять санкции с России.

 
