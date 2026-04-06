В Междуреченске девочку унесло течением реки

В Кемеровской области спасатели ищут 9-летнюю девочку, которую унесло течением реки Уса. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Инцидент произошел 5 апреля на улице Гончаренко в Междуреченске. Девочка гуляла со сверстницами недалеко от дома. Играя у реки, дети подошли к воде слишком близко. Ребенок вышел на лед, уронил ключи и, чтобы их достать, шагнул вперед по замерзшей поверхности. Попав в промоину, девочка провалилась в воду. Выбраться самостоятельно она не смогла, ее унесло течением.

На месте работают спасатели, пожарно-спасательное подразделение и специалисты областного Агентства по защите населения. Проведены бурение льда и обследование дна с помощью подводных камер. Поиски осложняются сильным течением, возбуждено уголовное дело.

До этого две школьницы провалились под лед на пруду в Кирове. Прохожие, ставшие очевидцами случившегося, спасли детей и вызвали на место происшествия скорую помощь. Медики осмотрели девочек — госпитализация им не потребовалась.

Ранее на Урале трое детей провалились под лед, одного спасти не удалось.

 
