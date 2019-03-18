Тело трехмесячного ребенка нашли в квартире на северо-западе Москвы
Тело трехмесячного ребенка было обнаружено в одной из квартир на северо-западе Москвы, сообщает агентство «Москва».
Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца.
По данным источника в правоохранительных органах, тело было обнаружено вечером 17 марта.
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«Причиной смерти, по предварительным данным, стала механическая асфиксия. Следователи опросили родителей ребенка», — сказал собеседник агентства.
Выясняются обстоятельства случившегося.