В Минске советская бомба калибром 100 кг вызвала переполох

На стройке в Минске нашли авиабомбу советского производства калибром 100 кг, передает РИА «Новости».

«Около 11.20 (совпадает с мск) в дежурную службу войсковой части 5448 от дежурного по МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке по улице Аэродромной. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли», — говорится в сообщении местной полиции.

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В нем отмечается, что на место обнаружения прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа, которые оцепили район и эвакуировали строителей. Уже через полчаса саперно-пиротехническая группа установила, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 килограммов со взрывателем ФАБ-100.

Ее транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.