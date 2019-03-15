Стало известно, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморье вернут в естественную среду обитания в июне-июле 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.
«Возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от 4 до 5 суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, косаток выпустят в бухту Охотского моря, откуда их выловили.
При этом в марте группа ученых и ветеринаров отправится в Приморье, чтобы проверить состояние здоровья животных.
Ранее сообщалось, что в Приморье суд арестовал 11 косаток и 90 белух из-за незаконного вылова.