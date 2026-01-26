Размер шрифта
Общество

В Каспийске мужчина с ножом напал на бывшую жену и ее отца

Mash: в Дагестане задержали мужчину за нападение с ножом на бывшую жену и ее отца
В Дагестане мужчина пытался вернуть жену и пришел в дом ее родителей с ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Житель Каспийска пришел выяснять отношения к своей бывшей супруге, проживавшей у родителей. В ходе ссоры он достал нож и набросился на женщину. За дочь попытался заступиться ее отец и тоже получил несколько ножевых ранений.

Пострадавшая госпитализирована в реанимацию, пожилого мужчину спасти не удалось. Подозреваемого в нападении задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Новосибирске мужчина избивал и преследовал бывшую жену. По данным kp.ru мужчина проявлял патологическую ревность, проверял телефон и ноутбук жены, а также начал злоупотреблять алкоголем. Нападениям со стороны отчима подвергалась и 16-летняя дочь женщины от первого брака. Опасаясь за свою жизнь, жительница Новосибирска обратилась в правоохранительные органы. Мужчина заявил, что бывшая жена просто на него обижена.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.

