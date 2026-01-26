Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Кремле подтвердили сохранение контактов с властями Венесуэлы

Песков: Россия находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы
Maxim Shemetov/Reuters

В Кремле заявили, что Россия сохраняет контакты с Венесуэлой по дипломатическим каналам. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия по дипломатическим каналам находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы. Для страны развитие отношений с Россией является приоритетом», — отметил он.

До этого исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в обращении к нации заявила, что Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, Россией, Кубой и Ираном, а также с другими народами мира.

Кроме того, она отметила, что если ей однажды придется поехать в Вашингтон, то она сделает это «с высоко поднятой головой» и «не на коленях».

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. Согласно сообщениям СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее Пентагон высказался о секретном оружии, примененном в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27707755_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
SIM-своппинг: как мошенники подменяют ваш номер и опустошают счета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+