В Кремле подтвердили сохранение контактов с властями Венесуэлы

В Кремле заявили, что Россия сохраняет контакты с Венесуэлой по дипломатическим каналам. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия по дипломатическим каналам находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы. Для страны развитие отношений с Россией является приоритетом», — отметил он.

До этого исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в обращении к нации заявила, что Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, Россией, Кубой и Ираном, а также с другими народами мира.

Кроме того, она отметила, что если ей однажды придется поехать в Вашингтон, то она сделает это «с высоко поднятой головой» и «не на коленях».

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. Согласно сообщениям СМИ, разведка ЦРУ решила, что чиновники из окружения Мадуро лучше всего подходят для управления страной. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

