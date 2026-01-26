Размер шрифта
Политика

Президент Польши оценил возможность скорого вступления Украины в ЕС

Президент Навроцкий: вступление Украины в ЕС в 2027 году труднодостижимо
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине будет труднодостижимо вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, сообщает радио RMF24.

Президент Навроцкий отметил, что, зная процесс вступления стран в ЕС, вступление туда Украины может быть «труднодостижимым». Политик ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что «технически» Украина будет «полностью готова» вступить в ЕС в 2027 году.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа указал на 2030 год и подчеркнул, что в процессе могут возникнуть «различные факторы», которые «либо ускорят, либо замедлят» процесс вступления Украины в ЕС. По его словам, членство в ЕС — это «задача не будущих поколений, а нынешнего».

«Вероятно, в 2027 году Украина сможет воспользоваться большей частью или всеми преимуществами ЕС, и наша дата – 2030 год – оправдана тем, что процесс [присоединения] непрост», – отметил он.

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Украина может стать частью ЕС с 2027 года. Также в мирном плане из 20 пунктов было указано, что Украина присоединится к ЕС и получит кратковременный привилегированный доступ к европейскому рынку.

Издание Bloomberg отмечало, что вступление Украины в ЕС могут осложнить: военный конфликт, большие потребности в восстановлении инфраструктуры, проблемы управления и политические сложности. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Венгрия скажет «нет» вступлению Украины в ЕС.

Ранее на Западе объяснили, что может помешать вступлению Украины в ЕС.

