Общество

Военных отправили на борьбу со слонами в Индонезии

ВС Индонезии направили войска для защиты местных жителей от слонов на Суматре
Eugene Hoshiko/AP

Индонезия отправила войска для защиты местных жителей от набегов диких слонов в районе национального парка Вай Камбас на острове Суматра. Об этом сообщило агентство Антара, передает ТАСС.

Глава местного командования индонезийских вооруженных сил Кристомей Сиантури рассказал, что конфликт между человеком и слонами в этом районе продолжается десятилетиями, и он часто приводит к убыткам из-за повреждения сельскохозяйственных угодий и общественных объектов, а в некоторых случаях страдают сами люди.

Отправка военных — одна из мер, направленных на защиту граждан. Планируется также строительство забора протяженностью 60-70 км вдоль границы национального парка.

Суматранские слоны находятся под угрозой исчезновения. Борьба за их выживание в Индонезии, особенно на Суматре, вызвана резким сокращением среды обитания животных. Из-за вырубки лесов под плантации пальмового масла слоны заходят на фермерские земли, что приводит к конфликтам с местными жителями.

Ранее в Самаре из цирка сбежал слон.
 
