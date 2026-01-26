Россиянам рассказали, могут ли их уволить из-за пенсионного возраста

В российском Трудовом кодексе нет прямых запретов на увольнение сотрудников пенсионного возраста, если для этого есть какие-то объективные причины. Однако если причиной для этого станет только этот фактор, то такой шаг считается незаконным, предупредил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. После назначения пенсии россияне имеют право работать столько, сколько пожелают, подчеркнул он в беседе с RT.

«Первое и главное: работодателю запрещено увольнять человека по мотиву достижения пенсионного возраста или получения пенсии. Такого основания в Трудовом кодексе попросту не существует», — заявил юрист, добавив, что также запрещена дискриминация по возрасту.

Таким образом, если в приказе об увольнении или объяснении начальника проскользнет формулировка о возрасте сотрудника, то это нарушение закона. Кроме того, есть требование, согласно которому работодатель не имеет права оформить увольнение для человека, который находится в отпуске или на больничном. Исключением могут быть только случаи ликвидации предприятия.

Однако если заключен срочный трудовой договор, то по истечении установленного срока его можно прекратить – это не будет считаться увольнением по инициативе работодателя, а значит процедура законна, предупредил Русяев. Также он отметил, что в России предусмотрены нормы по защите уязвимых групп населения, к которым относятся, в частности, некоторые пенсионеры. Так, если человек пенсионного возраста является единственным кормильцем в семье или родителем, то по большинству оснований увольнять его запрещается, подчеркнул юрист.

Если же договор с сотрудником пенсионного возраста все-таки прекращается, то ему положен полный объем выплат, включая среднюю зарплату за третий месяц. Для предпенсионеров – тех, кому до назначения пенсии осталось пять лет – тоже есть меры защиты. Так, за их увольнение или отказ в приеме на работу из-за возраста предусмотрена уголовная ответственность, заключил Русяев.

До этого глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что работающие пенсионеры, чьи пенсии не увеличивались в 2016-2024 годах, после увольнения получат компенсацию в счет пропущенных индексаций. Кроме того, неработающим пенсионерам положена доплата до уровня прожиточного минимума, если их пенсия меньше.

Ранее депутат объяснил, как работающему пенсионеру выгодно уволиться.