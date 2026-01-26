Размер шрифта
Песков рассказал, с чего начнется рабочая неделя Путина

Песков: Путин 26 января работает в Петербурге, он проведет ряд встреч
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 января, работает в Петербурге. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, сегодня у главы государства запланирована встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в Эрмитаже. Кроме того, 26 января Путин встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой Ленобласти Александром Дрозденко.

В конце прошлого года Песков заявил, что 2026-й будет у Путина насыщенным.

До этого пресс-секретарь рассказывал, что президент никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Изредка Путину удается выкроить несколько выходных дней, однако даже такие выходные не являются полноценными, отметил Песков.

Ранее Путин рассказал о своих родителях.

