Преподавателя Центра профподготовки МВД в Коми взяли под стражу

В республике Коми арестовали преподавателя Центра профподготовки МВД. Изначально фигуранта отправили под домашний арест, однако меру пресечения изменили, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«На постановление Сыктывкарского городского суда Республики Коми прокурором принесено апелляционное представление, поставлен вопрос об избрании обвиняемому Опарину В.Г. меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказано в сообщении.

По данным местного издания «Комиинформ», адвокат по назначению указывала, что Опарин не допускает нарушений на домашнем аресте, дает признательные показания, а также изобличает остальных участников дела.

Сам фигурант отметил, что не является должностным лицом, среди его подчиненных пострадавших не было. Мужчина подчеркнул, что действовал по указанию руководства.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее в сети появился момент взрыва светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре.