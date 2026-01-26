Размер шрифта
В Подмосковье водитель Volvo задавил ребенка на ледянке

В Красногорске водитель на Volvo влетел в ребенка на ледянке: мальчик не выжил
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Московской области автомобиль Volvo влетел в ребенка на ледянке. Об этом сообщает Подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

«25 января около одного из домов, расположенных в селе Николо-Урюпино г.о. Красногорск, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки «Вольво», совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке», — говорится в публикации.

По данным ведомства, во время спуска ребенок скатился под выезжающую из-за поворота иномарку. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с серьезными телесными повреждениями, но травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого ассенизаторский прицеп трактора перевернулся и засыпал нечистотами автодорогу после ДТП в Ленобласти. Трактор-ассенизатор врезался в универсал Kia, водитель которого готовился вернуться в полосу после разворота. На записи видно, как неуправляемый трактор врезается в заднюю часть легковушки, после чего ассенизаторский прицеп опрокидывается.

Ранее в Приморье грузовик блокировал проезд скорой с сиренами.

