В Кремле прокомментировали возможный разговор Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа можно организовать оперативно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, разговор двух лидеров можно организовать оперативно.

«В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро. Имеющиеся каналы связи, каналы по диалогу с американской стороной позволяют моментально ... согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне», — поделился пресс-секретарь российского президента.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что Трамп в ходе встречи в Анкоридже получил приглашение посетить Россию.

Рябков добавил, что с тех пор практического развития предложение не получило. По его словам, позиция России по подобным вопросам «железная»: сперва — «содержательная сторона», а потом договоренность по месту проведения.

