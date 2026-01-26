В России призвали к сдержанности по Ирану

Песков: Россия в ситуации вокруг Ирана ожидает от всех сторон сдержанности

Россия по ситуации вокруг Ирана призывает все стороны к сдержанности и ориентированности на мирное урегулирование для урегулирования актуальных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности вокруг Исламской Республики.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

