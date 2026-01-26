Размер шрифта
В Кремле назвали тревожными сообщения о возможности блокады Кубы

Песков назвал тревожными сообщения о возможности блокады Кубы со стороны США
Сообщения о возможной блокаде Кубы со стороны США вызывают тревогу в Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

«Да, мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация», — сказал он.

По его словам, Куба исполнена решимости отстаивать свои интересы и независимость.

Песков также добавил, что Россия очень дорожит двусторонними отношениями с Кубой.

23 января газета Politico сообщила, что Белый дом обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава госдепа Марко Рубио поддерживает идею, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

По информации The Wall Street Journal, администрация США ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Ранее политолог заявил о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе.

