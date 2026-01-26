Размер шрифта
Россия обогнала Китай по уровню военной мощи

Global Firepower: РФ заняла второе место по уровню военной мощи, обогнав Китай
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия в начале 2026 года вошла в тройку лидеров по военной мощи. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global Firepower.

Для вычисления индекса военной мощи страны используются более 60 показателей, в том числе финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другое.

Согласно результатам исследования, первое место в рейтинге заняли США. Россия расположилась в этом списке на втором месте из 145. Тройку лидеров замыкает Китай. В топ-10 стран по военной мощи также вошли Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что противников России останавливает военная мощь страны.

То, что Россию считают могущественной страной в военном и политическом плане, признавал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер. Он обратил внимание, что еще в 2014 году на тот момент президент США Барак Обама называл РФ региональной силой. По его словам, нынешний американский лидер Дональд Трамп считает Россию конкурентом, находящимся на уровне США. В этой связи полковник отметил, что президент России Владимир Путин победил, выведя свою страну на новый уровень.

Ранее в России предложили распространить на весь мир знаменитый лозунг Трампа.

