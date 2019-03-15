СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублей
Следственный комитет России просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.
«Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Трунов.
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Он добавил, что в суде объявлен перерыв из-за просьбы прокуратуры согласовать позицию со своим руководством.
Как отмечается, 6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что полицейского-антикоррупционера арестовали за взятку.