СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублей

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Следственный комитет России просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Трунова.

«Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Трунов.

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Он добавил, что в суде объявлен перерыв из-за просьбы прокуратуры согласовать позицию со своим руководством.

Как отмечается, 6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что полицейского-антикоррупционера арестовали за взятку.