Интерпол объявил в международный розыск 20 саудовцев по делу Хашукджи

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Интерпол объявил в международный розыск 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Daily Sabah.

Как отмечается, речь идет об участниках группы, которые прибыли в турецкий Стамбул после убийства Хашукджи 2 октября 2018 года.

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В газете подчеркнули, что Интерпол выдал международные ордера на их арест.

Ранее сообщалось, что в МИД Саудовской Аравии рассказали об убийцах Хашукджи.

Джамаль Хашукджи, который критиковал саудовские власти, писал для The Washington Post. В начале октября 2018 года издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.