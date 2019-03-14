Интерпол объявил в международный розыск 20 саудовцев по делу Хашукджи
Интерпол объявил в международный розыск 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, передает Daily Sabah.
Как отмечается, речь идет об участниках группы, которые прибыли в турецкий Стамбул после убийства Хашукджи 2 октября 2018 года.
В газете подчеркнули, что Интерпол выдал международные ордера на их арест.
Ранее сообщалось, что в МИД Саудовской Аравии рассказали об убийцах Хашукджи.
Джамаль Хашукджи, который критиковал саудовские власти, писал для The Washington Post. В начале октября 2018 года издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.