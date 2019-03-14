Советника руководства МВД Украины заподозрили во взяточничестве
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что советник руководства украинского МВД подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, советник якобы требовал от владельцев сети ломбардов взятку в размере $30 тысяч.
Реклама
В СБУ также добавили, что речь идет о советнике на общественных началах руководства МВД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время по месту работы и жительства фигурантов дела проходят следственные действия.
Ранее сообщалось, что СБУ обвинила МВД Украины в дискредитации.