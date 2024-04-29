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Экс-участник «Дома-2» прокомментировал заявление Бони о беременности

Шоумен Степан Меньщиков опроверг беременность Бони

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Бывший участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков опроверг в беседе с Voice слова Виктории Бони о ее беременности.

Меньщиков признался, что сам поначалу не знал о ее положении.

«Она девочка фертильная еще, может и родить. Об этом обычно девочки шутят, но в основном по молодости и чтобы парню кровь свернуть», — отметил шоумен.

Меньщиков уточнил, что связался непосредственно с Боней, чтобы узнать правду. В разговоре с шоуменом телеведущая опровергла слухи о о том, что ждет ребенка. Блогерша пошутила, что ее живот «вздуло от бургеров».

26 апреля Боня заявила, что станет матерью во второй раз. Телеведущая опубликовала ролик с фотосессии на постеры 4 сезона шоу «Злые Языки». Она показала кадры с округлившимся животом. Артистка написала, что на этих фото уже не скрыть ее «беременный живот».

Некоторые подписчики усомнились в беременности Бони, обвинив ее в пиаре. Они напомнили, что блогерша совсем недавно худела с помощью голодания.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на критику после пластики.

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