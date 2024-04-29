В Новосибирске неизвестный выстрелил в автомобиль с ребенком

В Новосибирске неизвестный выстрелил в автомобиль, в котором ехала семья. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Я ехал с семьей по Ватутина в сторону «Меги». Была огромная пробка из-за ремонтных работ на перекрестке с Немировича-Данченко. Через 30 минут стою и жду зеленый непосредственно на перекрестке и вдруг слышу звук разбившегося стекла. Дочка с заднего сидения сказала, что нам разбили стекло», – сообщил каналу пострадавший.

Отмечается, что конфликтов на дороге не было – мужчина просто медленно ехал в пробке с семьей. Позже мастер, который срезал разбитое стекло, подтвердил, что это результат попадания пули.

До этого в Краснодаре мужчина со спины ударил пожилого таксиста кулаком в голову. Отмечается, что инцидент произошел в ходе конфликта. На кадрах видно, что пожилой таксист получил удар по голове, когда собирался сесть обратно в автомобиль. По данным канала, после этого другой мужчина подбежал разнять конфликтующих, но в ответ услышал угрозы от нападавшего. В частности, мужчине пообещали, что его «закопают на месте».

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель выжил после падения автомобиля в пропасть.