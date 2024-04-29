Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд по делу главы Гагаузии Гуцул пройдет в Кишиневе

Дело главы Гагаузии Гуцул рассмотрят в суде района Буюканы Кишинева 30 апреля

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Судебное заседание по обвинению главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» состоится во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает RT.

Рассмотрение дела будет вестись в Кишиневе, в суде района Буюканы. В случае признания вины суд может вынести Гуцул наказание от штрафа до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

О том, что прокуратура Молдавии передала дело в суд, сообщалось 24 апреля.

В тот же день представители оппозиции в Молдавии заявили, что преследование главы Гагаузской автономии со стороны правоохранительных органов может обострить обстановку в возглавляемом ею регионе и потребовали прекращения уголовного преследования.

21 апреля Гуцул посетила российскую столицу, где прошел съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз. После этого она заявила, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою поездку.

Ранее в Гагаузии заявили об угрозах жителям за использование карт «Мир».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами