Суд по делу главы Гагаузии Гуцул пройдет в Кишиневе

Судебное заседание по обвинению главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор» состоится во вторник, 30 апреля. Об этом сообщает RT.

Рассмотрение дела будет вестись в Кишиневе, в суде района Буюканы. В случае признания вины суд может вынести Гуцул наказание от штрафа до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

О том, что прокуратура Молдавии передала дело в суд, сообщалось 24 апреля.

В тот же день представители оппозиции в Молдавии заявили, что преследование главы Гагаузской автономии со стороны правоохранительных органов может обострить обстановку в возглавляемом ею регионе и потребовали прекращения уголовного преследования.

21 апреля Гуцул посетила российскую столицу, где прошел съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз. После этого она заявила, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою поездку.

Ранее в Гагаузии заявили об угрозах жителям за использование карт «Мир».