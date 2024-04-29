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Три домовладения пострадали в результате атаки беспилотника в Курской области

Старовойт: три домовладения в Глушково пострадали при атаке беспилотника ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Три домовладения в Глушково Курской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в поселке Глушково. На один из домов было сброшено взрывное устройство, пробита крыша, выбиты окна», — написал он.

Кроме того, утром 29 апреля со стороны ВСУ было обстреляно село Гордеевка, сообщает RT. Губернатор пообещал оказать материальную помощь владельцам домов.

23 апреля Старовойт рассказал, что Курская область за день подверглась нескольким обстрелам со стороны ВСУ. По словам главы области, украинская армия нанесла удары по населенному пункту Теткино. Кроме того, атакам подверглись деревня Успеновка Кореневского района и село Горналь Суджанского района.

Губернатор отметил, что никто из жителей области не пострадал.

Ранее сообщалось, что с начала СВО зафиксировано почти 3 тысячи обстрелов Курской области.

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