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В МВФ назвали главную причину уязвимости Европы

Глава МВФ Георгиева: Европа уязвима из-за зависимости от импорта энергоносителей

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Global Look Press

Экономика Европы остается уязвимой только до тех пор, пока она зависит от поставок энергоносителей. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

«Как показал недавний шок газовых поставок, пока Европа зависима от импорта ископаемого топлива, она остается уязвимой», — сказала Георгиева.

Она добавила, что Европе нужно работать над развитием возобновляемых источников.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что санкции против России наносят вред Европе.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз динамики ВВП России. По новым оценкам экспертов фонда, в 2024 году рост российской экономики составит 3,2%. Это более чем в два раза превышает предыдущий январский прогноз на уровне 1,5%.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный новый пакет санкций ЕС против России.

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