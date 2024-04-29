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Боррель анонсировал признание Палестины странами ЕС

Глава евродипломатии Боррель анонсировал признание Палестины рядом стран ЕС

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал признание Палестины рядом стран союза. Заявление было сделано европейским чиновником в кулуарах специального заседания Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, передает Reuters.

Сообщается, что независимость Палестины эти страны ЕС могут признать уже к маю 2024 года.

По данным агентства, заявление о намерении признать Палестину делали Испания, Ирландия, Мальта и Словения.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в ЕС есть «четкие» признаки того, что страны блока готовы признать Палестину.

Перед этим Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности в кабинете премьер-министра Словении Войко Волка сообщало, что Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена.

В декабре 2023 года в столице Испании прошел марш под лозунгом «Мадрид с Палестиной».

Ранее в Нью-Йорке полиция задержала 133 пропалестинских активиста.

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