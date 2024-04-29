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Россия не требовала от Белоруссии помощи в СВО на Украине

Минобороны Белоруссии: Россия не требовала от республики помочь в СВО на Украине

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Россия не требовала от Белоруссии помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал помощник главы министерства обороны республики Леонид Касинский, передает RT.

По словам генерал-майора, Россия не требовала от соседнего государства помощи и не требовала принять участие в боевых действиях. В отличие от НАТО, РФ не тащит в военные дела партнеров и союзников, добавил он.

«Настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели», — пояснил он.

29 апреля сообщалось, что Белоруссия и Россия согласовали выделение дополнительного транша российского кредита для реализации совместных высокотехнологичных проектов.

27 апреля председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска предпринимают попытки завербовать россиян и белорусов.

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей речи на Всебелорусском народном собрании заявлял, что белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.

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Операция на Украине
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