Россия не требовала от Белоруссии помощи в СВО на Украине

Россия не требовала от Белоруссии помощи в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал помощник главы министерства обороны республики Леонид Касинский, передает RT.

По словам генерал-майора, Россия не требовала от соседнего государства помощи и не требовала принять участие в боевых действиях. В отличие от НАТО, РФ не тащит в военные дела партнеров и союзников, добавил он.

«Настолько мощное государство способно, не втягивая кого-то, само решать те вопросы, которые назрели», — пояснил он.

29 апреля сообщалось, что Белоруссия и Россия согласовали выделение дополнительного транша российского кредита для реализации совместных высокотехнологичных проектов.

27 апреля председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска предпринимают попытки завербовать россиян и белорусов.

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей речи на Всебелорусском народном собрании заявлял, что белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.