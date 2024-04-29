Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что Вооруженные силы России могут сбивать на Украине британские ракеты Storm Shadow быстрее, чем их будут производить. Так он прокомментировал сообщение главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках оружия Киеву.

Речь идет о заявлении главы этого оборонного ведомства о том, что заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим для поставок на Украину.

По словам эксперта, даже вся армия Соединенного Королевства «не продержится и неделю» в конфликте с Российской Федерацией. Поэтому он считает, что этот британский министр должен меньше писать посты в интернете и уйти в отставку, избавив Запад от смущения за него.

Также экс-разведчик призвал помнить, что когда-то Британия, Россия и Соединенные Штаты вместе воевали с нацизмом.

«Никогда не забывайте, что когда-то существовал великий альянс, который вместе победил нацистскую Германию и имперскую Японию», — сказал он.

Как отметил Риттер, Шэппс и все руководство Британии, а также власти США забыли про это.

«Россия не забыла. Россия никогда не забывает», — добавил аналитик.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о переходе оборонной промышленности страны в режим войны. По его словам, на протяжении следующих шести лет Соединенное Королевство будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция хотят к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету.