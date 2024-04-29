Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США высказались о возможностях ВС России

Риттер: ВС России будут сбивать британские ракеты быстрее, чем они производятся

close
100%
РИА Новости

Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что Вооруженные силы России могут сбивать на Украине британские ракеты Storm Shadow быстрее, чем их будут производить. Так он прокомментировал сообщение главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса о поставках оружия Киеву.

Речь идет о заявлении главы этого оборонного ведомства о том, что заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим для поставок на Украину.

По словам эксперта, даже вся армия Соединенного Королевства «не продержится и неделю» в конфликте с Российской Федерацией. Поэтому он считает, что этот британский министр должен меньше писать посты в интернете и уйти в отставку, избавив Запад от смущения за него.

Также экс-разведчик призвал помнить, что когда-то Британия, Россия и Соединенные Штаты вместе воевали с нацизмом.

«Никогда не забывайте, что когда-то существовал великий альянс, который вместе победил нацистскую Германию и имперскую Японию», — сказал он.

Как отметил Риттер, Шэппс и все руководство Британии, а также власти США забыли про это.

«Россия не забыла. Россия никогда не забывает», — добавил аналитик.

До этого премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о переходе оборонной промышленности страны в режим войны. По его словам, на протяжении следующих шести лет Соединенное Королевство будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция хотят к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами