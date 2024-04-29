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Глава МВФ оценила текущие темпы активности экономики США

МВФ: экономике США осталось недолго демонстрировать темпы текущей активности

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РИА «Новости»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что экономике США осталось недолго демонстрировать высокие темпы своей текущей активности. Ее слова приводит РИА Новости.

«Экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго», — сказала она.

При этом она отметила, что рост производительности в США обеспечивается большими частными инвестициями в развитие новых технологий, нежели в ЕС.

До этого Георгиева заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза, что разрушительно сказывается на мировой экономике. По словам главы МВФ, за последние годы произошло четырехкратное увеличение торговых ограничений. Их было принято 2,5 тысячи. Георгиева отметила, что 70% из них носят разрушительный характер, крайне негативно влияя на торговлю.

Ранее в МВФ рассказали, кому выгоден рост цен на энергоносители.

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