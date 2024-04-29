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Генсек НАТО предупредил о последствиях победы РФ на Украине

Столтенберг заявил, что победа РФ на Украине дорого обойдется НАТО

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Reuters

Победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Самый крупный риск — это если президент Путин достигнет целей и если Путин выиграет», — сказал он.

Руководитель организации добавил, что НАТО заплатит наибольшую цену в случае победы РФ в украинском конфликте. В подобной ситуации странам — членам Североатлантического альянса придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность, пишет RT со ссылкой на генерального секретаря организации.

29 апреля Столтенберг неожиданно прилетел в столицу Украины. Информация о его визите в Киев заранее не раскрывалась.

Позже руководитель Североатлантического альянса провел совместную пресс-конференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время мероприятия он обратил внимание, что Киев находится на «необратимом пути» к вступлению в НАТО.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признались, что опасаются обрушению фронта уже предстоящим летом.

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