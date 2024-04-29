Сын Куклачева рассказал, сколько времени артист проведет в больнице

Сын клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий заявил в беседе с Telegram-каналом Shot, что артист пробудет в больнице еще как минимум неделю.

Куклачев-младший отметил, что дрессировщик идет на поправку и чувствует себя намного лучше. Со слов сына артиста, клоун уже гуляет по больнице и желает вернуться к работе.

«Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно», — поделился сын дрессировщика.

75-летнему Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» 12 апреля. С выступления его увезли на машине скорой помощи с инфарктом и прооперировали.

26 апреля Куклачев порадовался за уровень нынешней медицины и поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь после инфаркта.

Дрессировщик уверил, что скоро встанет на ноги и сможет радовать поклонников своими номерами. Он также обратился к фанатам, заявив, что именно их поддержка помогла ему выстоять в сложной ситуации, и признался, что теперь должник перед ними.

Ранее сын Вячеслава Зайцева снова попал в больницу.