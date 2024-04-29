Освобожденный под залог украинский министр поблагодарил Польшу

Все пункты пропуска на границе Украины и Польши разблокированы, блокада со стороны польских фермеров прекращена после нескольких месяцев протестов, за что стоит поблагодарить власти Польши. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает Reuters.

При этом украинский министр 26 апреля был задержан по обвинению в коррупции — незаконном владении участком земли стоимостью 291 млн гривен ($7,34 млн), которая официально принадлежит государству.

Суд отправил министра на два месяца под стражу с возможностью внесения залога. В тот же день Сольский был освобожден под залог в размере более 75 млн гривен.

«Переговоры, которые состоялись, были непростыми, но главное, что у нас есть результат», — отметил министр, говоря об итогах общения представителей Киева и Варшавы.

В своем заявлении Сольский уточнил, что после снятия блокады со всех КПП Польша и Украина все равно будут вести переговоры по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию и избежать повторения протестов.

«Выражаю благодарность министерству Польши за конструктивную работу по разблокированию границы», — также говорится в сообщении Сольского.

В начале апреля фермеры Польши еще продолжали акции протеста, в том числе используя навоз для блокирования офисов депутатов сейма страны, сообщало RT.

Ранее на Украине дали совет польским фермерам, рассказав, что им нужно выращивать на полях внутри страны.