Ротенберг: в следующем сезоне Овечкину будет сложно побить рекорд Гретцки

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что форварду «Вашингтона» Александру Овечкину будет сложно побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Я уверен, что в следующем сезоне побить рекорд Гретцки будет непросто. Но если возьмем два сезона, то точно побьем», — сказал Ротенберг.

«Вашингтон» разгромно проиграл четвертьфинальную серию Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в трех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее тренер Андрей Назаров заявил, что Овечкину сложно конкурировать с молодыми парнями в НХЛ.