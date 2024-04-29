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Иена резко укрепилась после рекордного обвала

FT: укрепление иены указывает на вмешательство японских властей

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Shutterstock

Курс японской иены резко укрепился со 160,2 йены за доллар до 154,4 иены в отсутствие новостей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:35 мск курс иены достиг максимальной отметки в 160,216 иен за доллар впервые с 1990 года. Но уже к 10 :30 японская валюта сильно укрепилась достигнув отметки в 154,54 иен за доллар. К 16:40 мск курс иены немного ослаб и упал до 156,4 за $1.

По данным Financial Times, трейдеры в разных странах сходятся во мнении, что подобная динамика с высокой вероятностью вызвана валютной интервенцией японских властей. На сильный обвал валюты могло оказать влияние решение Банка Японии, который в минувшую пятницу, сохранил мягкую денежно-кредитную политику, а его глава Кадзуо Уэда не высказал опасений по инфляции от слабого курса, пишет издание.

Интервенция могла оказаться удачной из-за праздничного дня, снизившим ликвидность на рынке поскольку биржи в стране были закрыты. Власти Японии в последнее время регулярно обещали поддержать иену в случае чрезмерной волатильности, отмечает газета.

Слабая нацвалюта стимулирует экспорт и прибыли компаний, но также ударяет по доходам граждан. Бизнес призывал правительство вмешаться в ситуацию. Инвесторы вряд ли сократят ставки против низкодоходной иены, пока ФРС не начнет снижать ставки, отметил старший экономист JPMorgan по Японии Бенджамин Шатиль. Чтобы удержать курс выше ¥155, Токио может потребоваться масштабная интервенция на опережение, до повышения ставки от ЦБ Японии.

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Ранее йена ослабла до минимума за 34 года

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